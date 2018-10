Guarany de Sobral iniciará preparação para o Campeonato Cearense 2019

Visando a disputa do Campeonato Cearense de 2019, o Guarany de Sobral iniciará o período de preparação para a competição no início do mês de dezembro. O diretor de futebol do clube, Marcos Maciel, participou do Conselho Técnico promovido pela Federação Cearense de Futebol (FCF), na sede da entidade, em Fortaleza.





Além do Guarany de Sobral, o encontro também contou com a presença de representantes de Ceará, Fortaleza, FC Atlético Cearense, Floresta, Iguatu, Ferroviário, Horizonte, Guarani de Juazeiro e Barbalha, que também disputarão o torneio, previsto para ser iniciado no dia 6 de janeiro e encerrado no dia 21 de abril.





Ceará e Fortaleza entrarão apenas na segunda fase do torneio. Na primeira fase, oito clubes disputarão as seis vagas para a fase seguinte, em jogos únicos. Não haverão jogos de ida e volta na primeira fase. Os dois últimos colocados da primeira fase caem para a 2ª divisão.





Na segunda fase quatro clubes classificarão-se para a semifinal. O sistema de jogos de ida e volta só será utilizado na semifinal e final.





De acordo com a diretoria do Guarany de Sobral, o Cacique do Vale começará sua preparação para o Campeonato Cearense no dia 3 de dezembro, segunda-feira, onde será apresentada a comissão técnica e jogadores, que estão sendo negociados com o clube. O local da apresentação do elenco para 2019 será divulgado nos próximos dias.





Fonte: Sobral Portal de Notícias