TRE DISPONIBILIZA TELEFONE PARA TIRAR DÚVIDAS SOBRE ELEIÇÃO

A ligação tem o preço de uma chamada local. O número 148 não receberá denúncias de propaganda eleitoral irregular. Nesses casos os eleitores devem ligar para o 3211-2607.

O serviço de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE), o Disque Eleitor 148, estará disponível durante o fim de semana. Desde o mês de setembro a equipe responsável pelo atendimento recebeu um apoio de 70 novos operadores.





O TRE tem capacidade para atender, diariamente, 11 mil ligações. Na véspera e no dia da eleição, a procura tende a crescer, o que pode gerar congestionamento na linha.





As dúvidas mais frequentes são: endereços dos locais de votação, números de zona e seção (onde houve alterações significativas em consequência do rezoneamento no Estado), situação cadastral de eleitores, cancelamentos de títulos decorrentes da revisão biométrica, voto em trânsito, orientações sobre justificativa, informações a eleitores convocados como mesários, ordem de votação