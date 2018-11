Bolsonaro reafirma ser a favor de snipers no Rio de Janeiro

O presidente eleito concedeu entrevista ao jornalista José Luiz Datena na tarde desta segunda-feira (5).

Durante a conversa com o apresentador Datena, na Band, Jair Bolsonaro disse ser a favor do “drone que atira” e do uso de snipers em ações de confronto com bandidos.





O presidente eleito disse que “vivemos em guerra” e “não tem outro caminho”, segundo informações de O Antagonista.





Ao falar sobre o drone, o capitão reformado do Exército estava se referindo ao compromisso do futuro governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), e do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL).





Os dois vão viajar, juntos, a Israel para conhecer um modelo de drone equipado com uma arma, capaz de atirar enquanto sobrevoa uma região.