Fortaleza está de volta à elite do futebol brasileiro

Com autoridade, Leão vence o Atlético/GO por 2 a 1 fora de casa e conquista o acesso para a Série A.

Líder da Série B do Campeonato Brasileiro desde à quinta rodada, o Fortaleza confirmou o acesso à Série A, ao vencer o Atlético Goaniense por 2 x1, ontem à tarde pela 34ª rodada. O Leão foi beneficiado, além da vitória, pela combinação de resultados na rodada, com o empate entre Vila Nova e Paysandu (0 a 0) e Avaí e Londrina (1 a 1). O Tricolor volta à Série A depois de 12 anos.





No primeiro tempo, o Atlético começou pressionando o Leão, com maior volume de jogo e procurando ocupar os espaços. O técnico Rogério Ceni havia entrado com uma proposta ofensiva, com três atacantes, Ederson, Gustavo e Marcinho. Aos 9 minutos, Ederson cruzou da direita e Gustavo chegou atrasado na hora de finalizar. Mas, o time goiano respondeu aos 11 minutos. Após cruzamento na área, Rômulo pegou de primeira e chutou para fora.





Uma das características do time cearense foi a eficiência nos contra-ataques e ficou até mais evidenciado em falha do próprio Atlético. Aos 14 minutos, o lateral Jonathan atravessou a bola no meio campo, deu errado e caiu no pé do atacante Marcinho. Este avançou, tocou a Gustavo, que na área, tocou com efeito tirando do goleiro, marcando 1x0.





Na sequência, o goleiro Marcelo Böeck teve que fazer defesas arrojadas. O segundo gol aconteceu aos 24 minutos quando Ederson recebeu cobrança de escanteio e cruzou para a área. O lateral-esquerdo Bruno Melo cabeceou e ampliou para 2x0.





O Tricolor utilizou o segundo tempo todo para administrar o placar, recuando o time e buscando os contra-ataques. O Atlético aumentou a pressão e serviu para consagrar o goleiro Marcelo Böeck, que fez defesas espetaculares, garantindo o acesso. O Dragão ainda diminuiu aos 48 minutos, mas não havia mais tempo nem condição técnica e física para uma reação. No final, Tricolor confirmado na Primeira Divisão de 2019.