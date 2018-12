Apostadores deixaram de retirar R$ 266 milhões da Mega-Sena em 2018

Sortudos que acertarem a Mega-Sena da Virada poderão começar 2019 dividindo um prêmio de R$ 280 milhões. Mas você sabia que há gente que ganha o concurso e não vai buscar o prêmio? De janeiro a novembro deste ano, o valor que não foi retirado pelos ganhadores já chegou a R$ 266,6 milhões.





Se o dono da aposta vencedora não se apresentar para resgatar seu prêmio em 90 dias o valor prescreve. De acordo com o UOL, grande parte do dinheiro não retirado ajuda alunos que não têm condições de arcar com os custos de suas formações a ingressarem no ensino superior por meio de programas como o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).





(MSN)