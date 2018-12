Batalhão Raio vai ser ampliado para mais 21 cidades cearenses a partir de 2019

A partir de janeiro próximo o Batalhão de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) inicia seu terceiro ciclo de expansão territorial no Ceará. Pelo menos, mais 21 Municípios cearenses, com população igual ou superior a 30 mil habitantes, receberão bases do BPRaio.





Esta nova ofensiva vai ampliar o contingente do batalhão que hoje está presente já em 40 cidades interioranas e metropolitanas, além da Capital. São cerca de 3.324 policiais no efetivo atual do BPRaio. Somente em Fortaleza, 230 equipes fazem o patrulhamento das ruas no combate à violência, especialmente os casos de roubo (assaltos), tráfico de drogas e o porte ilegal de armas de fogo.





A efetividade do policiamento rápido e especializado tem tido sucesso na apreensão recorde de armamento ilegal. Somente neste ano, jaó cerca de 2.260 armas apreendidas, a maioria, revólveres e pistolas, mas também já foram confiscadas pelos “raianos” armas de maior potencial ofensivo, como fuzis e metralhadoras, além de espingardas e carabinas.





Milhões





O comandante do batalhão, coronel PM Márcio Oliveira, revela que esta terceira etapa de expansão das atividades do BPRaio segue uma determinação do governo do estado, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e do Comando Geral da Polícia Militar.





Além dos 2.324 policiais, o BPRaio conta com 1.340 motocicletas e 74 viaturas. Os investimentos do governo no Raio neste ano atingiram o volume financeiro de R$ 55,8 milhões.





Cidades





Diante do critério estabelecido pelo governo do estado para a instalação das novas bases do BPRaio, deverão ser contemplados os seguintes Municípios: Tabuleiro do Norte, Santana do Acaraú, Nova Russas, Bela Cruz, Paraipaba, Jaguaruana, Paracuru, Ubajara, Jaguaribe, Missão Velha, Pentecoste, Ipueiras, Massapê, Itaitinga, Guaraciaba do Norte, Várzea Alegre, Itarema, Ipu, Amontada, Pedra Branca e Mauriti.