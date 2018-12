Camilo Santana anuncia menor redução do IPVA desde 2014

O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou na noite desta terça-feira, 18, por meio do Facebook, que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2019 terá redução de 3,79% em relação a 2018.





"Lembrando que ano passado eu tinha anunciado quase 4,5% de diminuição e, esse ano, também quase 4% de diminuição para 2019", afirmou o governador em vídeo. Ele destacou que a primeira parcela pode ser paga com desconto até o próximo dia 31 de janeiro.





"Estamos procurando fazer todo o trabalho pra que a gente possa garantir o equilibrio fiscal do estado, com melhores serviços, mas com menos carga tributária para o povo cearense".





Anos interiores





Conforme a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz-CE), em 2018, o imposto - sempre em comparação ao ano anterior - teve redução média de 4,46%. Já em 2017, a queda foi de 6,4%. Em 2016, de 4%. Já em 2015, este número atingiu 10,78%. Maior em 2014, com queda de 10,92%.