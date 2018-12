Campanha “Cuido com Amor” do HRN incentiva ações de humanização

Diariamente, a nutricionista do Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, do Governo do Ceará, Renata Kárem Oliveira, 29, visita a Emergência Pediátrica, a Reanimação e a UTI Pediátrica para a abordagem nutricional dos pacientes. No entanto, não é apenas sobre comida que Renata fala. Ela sempre busca estar atenta às histórias de vida das pessoas. “Minha missão não é só como nutricionista. Nós trabalhamos para ser elo de amor e de comunicação com os pacientes, para sermos o colo, o abraço quando eles precisarem”, garante.





A rotina de cuidado gera segurança nos pacientes e faz com que Renata se sinta mais realizada profissionalmente. Pequenas gentilezas como essa são sinônimo de um ambiente hospitalar humanizado. Para incentivar o cuidado digno em saúde e a humanização, o Hospital Regional Norte inicia a Campanha “Cuido com Amor” no dia 26 de dezembro.





Serão pensadas ações para melhorar o dia a dia dos funcionários e dos pacientes por meio de um cronograma anual. A primeira estratégia será a Árvore de Natal do Bem. Em cada letra da árvore haverá uma carta com três ações para serem desenvolvidas pelos coordenadores de setores e seus colaboradores; a primeira deverá integrar a equipe, a segunda será para gerar unidade com outros setores, enquanto a terceira beneficiará a comunidade do entorno com uma campanha de doação de alimentos.





Os colaboradores também serão levados a refletir sobre o cuidado digno em saúde. Na entrada principal do HRN, haverá uma arte com o caminho que o paciente deve fazer dentro do hospital e seus direitos com o objetivo de gerar reflexão em que pontos ainda é preciso avançar. Também haverá uma caixa para que os colaboradores e pacientes possam dizer pelo que são gratos e sugerir melhorias.





As ações de humanização são constantes no hospital e refletem diretamente na segurança do paciente, segundo o diretor geral do HRN, Daniel Hardy Melo. “Além de prestar um serviço de saúde de qualidade, valorizamos a humanização, a solidariedade, cuidar dos aspectos emocionais dos pacientes para reduzir o impacto da internação. O essencial é acolher bem as pessoas, demonstrar respeito e cuidado”, explica.









Campanha





O objetivo é garantir o cuidado digno em saúde com ações que envolvem várias áreas, como privacidade, proteção e participação ativa dos pacientes no processo. “Queremos incentivar a humanização no hospital. Todo paciente é o amor de alguém, logo ‘cuido com amor’ representa a essência da humanização. Precisamos olhar o outro com amor. Não é o diploma, a experiência ou o conhecimento apenas que são importantes para o paciente, mas alguém que se importe. Quem salva vidas é quem se importa com o outro”, ressalta a gerente do serviço de Nutrição do HRN, a nutricionista Patrícia Narguis Grun, que também encabeça o projeto.





Melhorar o clima organizacional é outro benefício do projeto. “Nossa intenção é gerar nos colaboradores um compromisso com o cuidado com o colega, com o serviço, com os pacientes e assim teremos um clima organizacional e um cuidado melhor”, ressalta Patrícia.