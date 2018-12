CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CEARÁ É CONCLUÍDA

Localizada na CE-183, nas proximidades da BR-222, a Central de Tratamento de Resíduos (CTR) já se encontra preparada para iniciar suas atividades no próximo ano. O equipamento faz parte do Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Sobral (CGIRS-RMS), formado pelos municípios de Alcântaras, Cariré, Coreaú, Forquilha, Frecheirinha, Graça, Groaíras, Massapê, Meruoca, Moraújo, Pacujá, Pires Ferreira, Reriutaba, Santana do Acaraú, Senador Sá e Varjota, sendo Sobral, a sede do Consórcio. A estrutura, construída pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, conta com um aterro sanitário, equipado com unidades de tratamento de resíduos da construção civil e da Saúde, além de um pátio para compostagem. Os municípios consorciados terão acesso a seis estações de transbordo de materiais, o que diminuirá o trajeto até o destino final.