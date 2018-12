Cerca de 20 mil pessoas prestigiaram o show "Sobral Canta a Esperança"

Alcântaras, Meruoca, Groaíras, Taperuaba, Jaibaras, Patriarca, Jijoca, Massapê, Forquilha, Marco, Frecheirinhas, Aranaú, Cruz, Coreaú, Chaval, Tianguá, Crateús, Barroquinha e Fortaleza são algumas das caravanas que vieram para o Sobral Canta a Esperança, evento que aconteceu no dia 14 de dezembro, no Parque de Exposições de Sobral. A festa comemora os 10 anos de atuação da Fazenda da Esperança São Bento, em Sobral, e lança a campanha de construção da Fazenda da Esperança Santa Clara, na Serra da Meruoca, para recuperar mulheres das drogas.





A festa teve como atração principal o padre Reginaldo Manzotti, de Curitiba, e contou com a presença de vários sacerdotes da Diocese de Sobral, do padre Antônio Furtado, de Fortaleza, e dos bispos Dom Vasconcelos e Dom Fernando Saburido, da Arquidiocese de Olinda e Recife.





O Sobral Canta a Esperança iniciou às 15h com a recitação do Terço da Misericórdia. Em seguida, aconteceu vários momentos de testemunhos com jovens que se recuperaram na Fazenda da Esperança, animação e acolhimento das caravanas, shows com a Banda Emanuel e com o Pe Reginaldo Manzotti. A festa encerrou com adoração ao Santíssimo Sacramento seguida de Missa presidida pelo bispo da Diocese de Sobral. A Santa Missa contou ainda com a animação do Pe Reginaldo Manzotti acompanhado por sua banda.





No Parque de Exposições foi montada toda uma estrutura de palco, backstage, arquibancadas, estandes, como o espaço Esquina da Esperança, onde foram vendidos artigos produzidos pelos acolhidos da Fazenda da Esperança em Sobral, além de praça de alimentação, estacionamento, espaços como o Oasis da Esperança, com atendimento a confissões e aconselhamento, Espaço Solidário, com a presença de várias iniciativas sociais da Igreja, entre outros. Cerca de 20 equipes de serviço com centenas de voluntários engajados trabalharam para fazer do local a Arena da Esperança.

Solidariedade - O Sobral Canta a Esperança também é uma festa de solidariedade. Além do objetivo de arrecadar fundos para a construção da Fazenda Santa Clara, na Serra da Meruoca, o evento também firmou parceria com a Cáritas, entidade que trabalha na defesa dos direitos humanos, com a realização de um bazar durante a festa.





A Fazenda da Esperança São Bento também firmou parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) com o objetivo de promover coleta de sangue durante o evento.





(Wilson Gomes)

Fotos Marcildo Brito