Cientistas acham ponto-chave para tratar depressão

Pesquisadores dos EUA encontraram o ponto-chave no cérebro para tratar a depressão e melhorar o humor de pacientes. A descoberta aconteceu estudando pessoas com outro problema: a epilepsia.





A boa nova foi publicada na revista Current Biology e mostra que a estimulação elétrica da região do cérebro chamada de córtex orbitofrontal lateral (OFC) produziu melhorias “agudas” de forma confiável.





Os cientistas dizem que este é o alvo certo para um tratamento eficaz. “Nossas descobertas sugerem que o OFC é um novo e promissor alvo de estimulação para o tratamento de transtornos de humor”, disse A Dra. Kristin Sellers, da Universidade da Califórnia, em San Francisco.





Ela acrescentou que “embora o OFC seja um alvo mais superficial, ele compartilha interconexões ricas com várias regiões cerebrais implicadas no processamento de emoções”, o que tornou a área cerebral relativamente pequena, um alvo atraente para a estimulação terapêutica.





“Os pacientes disseram coisas como ‘Uau, eu me sinto melhor’, me sinto menos ansiosa ‘e’ eu me sinto calma’. Você pode ver as melhorias na linguagem corporal dos pacientes. Eles sorriram, endireitaram-se, começaram a falar mais rápida e naturalmente”, afirmou.





O estudo





Uma equipe liderada por Sellers e Dr. Vikram Rao no laboratório do professor Edward Chang estudou 25 pacientes com epilepsia que tinham eletrodos colocados no cérebro por razões médicas para identificar a origem de suas convulsões.





Muitos dos pacientes também sofriam de depressão, que é frequentemente observada em pessoas com epilepsia.





Com o consentimento dos pacientes, a equipe do Prof Chang aproveitou os eletrodos para fornecer pequenos pulsos elétricos às áreas do cérebro que se acredita estarem envolvidas na regulação do humor.





Os pesquisadores então usaram os eletrodos implantados para estimular a OFC e outras regiões cerebrais enquanto coletavam relatórios de humor verbais e escores de questionários.





“A estimulação induziu um padrão de atividade nas regiões cerebrais conectadas ao OFC que era semelhante aos padrões observados quando os pacientes experimentavam naturalmente estados de humor positivos”, disse Rao.





Estudos anteriores exploraram a estimulação cerebral profunda (DBS) para transtornos de humor, mas seu sucesso depende criticamente da seleção de alvos, já que alvos em outras áreas relacionadas ao humor que são mais profundas no cérebro nem sempre levaram a melhorias confiáveis.





Chang disse: “O OFC tem sido chamado de uma das regiões menos compreendidas no cérebro, mas é ricamente ligado a várias estruturas cerebrais ligadas ao humor, depressão e tomada de decisão, tornando-o muito bem posicionado para coordenar a atividade entre emoção e cognição. ”





A Dra. Heather Dawes, que ajudou a supervisionar a pesquisa, acrescentou: “Quanto mais entendemos sobre a depressão nesse nível de circuitos cerebrais, mais opções podemos ter para oferecer aos pacientes tratamentos efetivos com baixo risco de efeitos colaterais.





“Talvez por entender como esses circuitos de emoção vão mal em primeiro lugar, podemos até mesmo um dia ajudar o cérebro a ‘desaprender’ a depressão”.