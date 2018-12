MATANÇA: Com mais 12 crimes nas últimas 24 horas, Ceará já registra 4.714 homicídios em 2018

Subiu para 4.714 o número de assassinatos no Ceará em 2018. Nas últimas 24 horas, mais 12 pessoas foram mortas no estado. Entre a madrugada de quinta-feira (20) e o começo da manhã de hoje (21), foram registrados três homicídios em Fortaleza, três na Região Metropolitana da Capital, além de seis casos no interior. Entre as vítimas dos assassinatos figura uma mulher, morta a tiros na noite de ontem no Município de Quixadá, no Sertão Central (a 154Km de Fortaleza).





Nas ruas da Capital cearense, três pessoas foram vítimas de assassinato nas últimas 24 horas, nos bairros Mondubim, Pedras e Cidade dos Funcionários.





No Mondubim, bairro localizado na Área Integrada de Segurança Nove (AIS-9), um mtalúrgico desempregado, identificado como Fábio Firmo da Silva, 27 anos, foi morto, a tiros, na Rua Mário Filho. O crime ocorreu na tarde de ontem, por volta de 13h47. Segundo apurou a Polícia, o rapaz se envolveu com drogas e devia a traficantes. Valor da dívida R$ 45,00.





No bairro Cidade dos Funcionários, um homem foi assassinado, a tiros, por volta de 21h30 desta quinta-feira. O crime teria como vítima um jovem natural da Paraíba (PB), que estaria também devendo a traficantes de drogas daquela região da cidade.





Região Metropolitana





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a Polícia esteve presente em três locais de crimes de morte nos Municípios de Pacajus, Maracanaú e São Gonçalo do Amarante. Neste último, o corpo de um homem foi encontrado decapitado na Praia da Taíba. O cadáver mutilado apresentava, ainda, uma pichação nas costas com a sigla da facção criminosa Comando Vermelho (CV). A cabeça do morto não foi ainda encontrada.





Em Pacajus, um homem foi morto, a tiros, logo no começo da manhã de ontem, por volta de 6h45, na porta de uma sucata, localizada no bairro Boa Vista. A Polícia identificou a vítima como Oswaldo Menezes de Sales, 51 anos. A Perícia Forense (Pefoce) comprovou que ele foi assassinado com tiros de pistola de calibre 380.





O terceiro assassinato na RMF nas últimas 24 horas aconteceu em Maracanaú, às 10h40.





Crimes no Interior





Uma mulher, identificada até agora apenas pelo apelido de “Loura”, foi assassinada na noite de ontem, na cidade de Quixadá, no Sertão Central. Segundo apurou a Polícia, ela teria sido atingida com cerca de cinco tiros à queima-roupa. O crime ocorreu por volta de 23h30.





No Distrito de Sucesso, Município de Tamboril (a 282Km de Fortaleza), um jovem foi assassinado no começo da noite de ontem. Era por volta de 18h15, quando Lucas Alves da Silva, 19 anos, chegava em casa e foi executado a tiros por dois homens que fugiram numa motocicleta.





No começo da madrugada desta sexta-feira, um homem identificado apenas pelo apelido de “Zé Lambu”, foi assassinado a pauladas na cidade de Milagres (494Km de Fortaleza).





Em Iracema, no Vale do Jaguaribe (a 285Km de Fortaleza), um agricultor aposentado foi assassinado, a tiros, no começo da manhã desta sexta-feira (21).





Em Parambu, nos Sertões dos Inhamuns (a 390Km de Fortaleza), dois assassinatos foram registrados nas últimas 24 horas. Na tarde de quinta-feira, por volta de 16 horas, um homem de 35 anos, identificado como Adão Setúbal da Silva, pai de três filhos, foi morto na localidade de Salgado. Ele estava participando de um churrasco, quando acabou baleado por bandidos que passaram atirando de dentro de um veículo não identificado.





Já na madrugada de hoje (21), por volta de 4 horas, Emanoel da Silva Aguiar, 29 anos, foi morto com vários tiros durante uma festa que acontecia em um sítio, na localidade de Queimada Grande, na zona rural. O autor do crime foi preso em flagrante após ser perseguido e espancado por várias pessoas que participavam do evento. Trata-se de Evandro dos Santos Leandro, que ficou gravemente ferido e está internado no Hospital Doutor Alberto Feitosa, em Tauá, com escolta policial. Logo que receba alta médica, ele será autuado em flagrante, na Delegacia Regional de Polícia Civil de Tauá, por crime de assassinato.