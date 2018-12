Comandante do Policiamento Especializado do Ceará irá assumir Força Nacional de Segurança Pública

É previsto que no próximo sábado (15) Antônio Aginaldo de Oliveira se reúna com o general Teophilo.

Mais um cearense foi convidado a assumir cargo na gestão do presidente Bolsonaro. O gabinete do governador do Ceará confirmou que o atual comandante do Policiamento Especializado do Ceará, coronel Antônio Aginaldo de Oliveira, deve assumir em breve a direção do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.





Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, no início da noite desta quinta-feira (13), o coronel contou que recebeu o convite há pouco e no próximo sábado (15) irá se reunir com o general Teophilo, que já participa da composição de transição da presidência e comandará a Secretaria Nacional de Segurança Pública, substituindo o atual ministro Raul Jungmann.





"Fui convidado pelo secretário nacional de Segurança Pública. Ele se reuniu com o governador em Brasília e perguntou se o Estado podia me ceder.Aceitei o convite. Não cheguei a conversar diretamente com o Bolsonaro", informou o oficial, que é um dos criadores desta Força Nacional.





A função de Antônio Aginaldo está diretamente ligada à operação das tropas de Segurança Pública do País. Dentre as formações, Aginaldo finalizou curso de Caveira pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) do Rio de Janeiro e gerenciamento de crises pelo Batalhão de Choque do Estado de São Paulo.





"Desde a sua criação, em 2014, nunca o cargo de direção da Força Nacional foi de um nordestino. Sempre eram coroneis do Sul ou Sudeste", destacou Aginaldo. O coronel está sob o comando das tropas especializadas do Ceará desde janeiro de 2017. Segundo ele, ao todo, há 26 coroneis no Estado. É previsto que algum militar desta equipe assuma o Policiamento Especializado no Ceará.