CRUELDADE: CACHORRO SE DESESPERA AO PERCEBER QUE DONO VAI ABANDONÁ-LO NA RUA

Abandonar um animalzinho na rua é muita crueldade. E, infelizmente esse tipo de coisa ainda acontece muito. Em noite de Natal na Inglaterra, um homem não identificado foi flagrado abandonando friamente o seu Staffordshire Bull Terrier de 2 anos de idade.





No vídeo filmado por uma câmera de segurança, o homem estaciona o carro e sai com o cachorro, como se fossem dar uma voltinha qualquer. Logo solta o animalzinho da coleira e joga a sua caminha no meio da rua. Ao perceber que seria abandonado ali, o cão se desespera e tenta retornar ao carro a qualquer custo. Mas, não tem sucesso.





“As filmagens precisam ser vistas para acreditar. É horrível”, diz Natalie Perehovsky, inspetora da Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade contra os Animais (RSPCA). “Ver o pobre cachorro angustiado e pulando no carro enquanto o dono fugia…Não consigo entender como alguém pode fazer isso”, continuou.





Confira o vídeo. É de partir o coração:

Atualmente, o cãozinho está sendo cuidado em um canil privado, onde receberá todo o cuidado que precisa enquanto a RSPCA investiga o caso. O animalzinho também foi apelidado de Snoop.





“É difícil acreditar que alguém abandone um cachorro assim no Natal, mas estamos muito agradecidos às pessoas gentis que encontraram Snoop sentado tristemente em sua caminha e o levaram em segurança ao veterinário imediatamente“, disse Perehovsky ao The Sun.

(Foto: RSPCA) Snoop, o cão abandonado





Via portal Vírgula