DENÚNCIA: LIXO TOMA CONTA DO BAIRRO DOM JOSÉ

Internauta denuncia o acúmulo de lixo na rua José Sabóia Neto, bairro Dom José. Segundo o internauta, há duas semanas que a coleta do lixo não é feita.

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa Tarde, gostaria de fazer uma reclamação refente ao volume de lixo acumulado durante duas semanas na rua José Sabóia Neto, Bairro Dom José. É válido ressaltar que pessoas de diversas ruas estão vindo colocar lixo nessa rua e nada é feito por parte das autoridades, nem o mínimo que seria a coleta de lixo está sendo realizada. Famílias estão com o lixo na porta de casa e crianças brincando nas redondezas também é fácil de se notar. Casos como esse poderiam ser evitados sobretudo por questão de saúde, já que pela exposição as crianças e pessoas em geral ficam mais suscetíveis a adquirir doenças. Importante salientar que a problemática do lixo não é fato novo nesse local. Um espaço como esse que poderia ser aproveitado para construção de uma praça, quadro de esportes ou algo do tipo fica abandonado dessa forma, realmente é triste ver as autoridades de Sobral preocupadas apenas com a realização de obras no Centro, pelo menos essa é a visão que temos da periferia, já que nada é mudado por aqui. Agradeço o espaço e espero que alguma atitude seja tomada por parte das pessoas envolvidas nessa problemática."