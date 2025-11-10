Homem é assassinado a tiros no distrito de Jaibaras, em Sobral

Na noite desta segunda-feira (10 de novembro), um homem identificado apenas pelo apelido “Babilônia” foi assassinado a tiros no distrito de Jaibaras, localizado na zona rural de Sobral.





De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo na região da cabeça. Após o ataque, um primo socorreu Babilônia em uma motocicleta e o levou até o Centro de Saúde da Família de Jaibaras, mas ele já chegou sem vida à unidade.





Uma equipe de ambulância chegou a ser acionada para realizar a transferência da vítima à Santa Casa de Misericórdia de Sobral, porém o óbito foi constatado antes do deslocamento.





O Núcleo de Homicídios da Polícia Civil de Sobral foi acionado e deu início às investigações para identificar a motivação e os autores do crime. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sobral para os devidos procedimentos periciais.





Sobral registra o centésimo homicídio doloso no corrente ano!





Durante a noite, equipes da Polícia Militar realizaram diligências na região na tentativa de localizar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. Com informações do Sobral Online