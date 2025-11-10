CHUMBO GROSSO! Narcotraficantes foram atingidas pelos EUA no Pacífico, 20 barcos até agora; VEJA VÍDEO

20 ataques a embarcações - O Exército dos Estados Unidos bombardeou mais dois barcos no Oceano Pacífico, em região próxima à América Latina, anunciou nesta segunda-feira (10) o secretário de Guerra americano, Pete Hegseth. Os ataques ocorreram no domingo e pessoas 6 morreram.





"Ontem, sob a direção do presidente Trump, foram realizados dois ataques cinéticos letais contra duas embarcações operadas por organizações terroristas designadas. (...) Sob a liderança do presidente Trump, estamos protegendo nosso território e eliminando esses terroristas de cartéis que desejam causar dano ao nosso país e ao nosso povo", afirmou Hegseth em publicação no X.





VEJA VÍDEO: