COVARDIA! CRIANÇA DE 3 ANOS DÁ ENTRADA NO HRN E MÃE RELATA ABU5O SE3#AL; CONSELHO TUTELAR E POLÍCIA SÃO ACIONADOS

Na tarde deste sábado, 9 de novembro, por volta de 13h15, Policiais Penais que estavam em uma escolta hospitalar no Hospital Regional Norte (HRN) relataram ter sido procurados por uma mulher, visivelmente abalada, informando que sua filha, uma criança de 3 anos, diagnosticada com autismo, teria sido vítima de abu50 se3ul





Segundo o relato da mãe aos agentes, o suposto autor seria o companheiro — padrasto da criança.





O atendimento da menor no HRN teria ocorrido ainda na noite de 8 de novembro, e a família aguardava o acompanhamento do Conselho Tutelar desde então. De acordo com o relato, até o momento da abordagem aos policiais, nenhuma equipe do órgão havia comparecido.





Após ouvir o relato, os Policiais Penais prestaram apoio à mãe e à criança e realizaram novas comunicações ao Conselho Tutelar e também acionaram novamente a Polícia Militar, para que fossem adotadas as medidas legais cabíveis.





A mãe demonstrou forte indignação quanto ao que classificou como demora no atendimento pelo Conselho Tutelar.





A criança segue em observação no Hospital Regional Norte.





A Polícia Civil já foi informada do caso e instaurou procedimento investigativo para apurar os fatos.