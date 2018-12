Detalhes da reunião entre Bolsonaro e Netanyahu

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chamou o presidente eleito, Jair Bolsonaro, de amigo durante encontro nesta sexta-feira (28) no Rio de Janeiro.





“Israel é a Terra Prometida, e o Brasil é a terra da promessa, do futuro”, disse Netanyahu, o primeiro premiê de Israel em exercício a visitar o Brasil desde a fundação do Estado judeu, no ano de 1948.





Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil sob seu governo pretende ser, mais do que um parceiro, um irmão de Israel, registra a "Folha".





Bolsonaro deu a Benjamin Netanyahu uma medalha em uma faixa azul. O líder israelense brincou:









Muitas coisas já foram ditas sobre mim, muitas coisas já foram jogadas sobre mim, mas eu nunca recebi uma medalha assim.





O futuro chefe do Executivo respondeu:





É informal mas é do coração.