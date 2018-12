Dois bandidos morrem em troca de tiros contra policiais do Raio em Santa Quitéria

Dois assaltantes foram mortos em uma troca de tiros com policiais do Raio em Santa Quitéria, na tarde desta terça-feira (11).

Segundo informações extraoficiais, os dois acusados haviam assaltado um mercadinho no bairro Flores, no início da tarde e em seguida, fugiram sentido a uma fazenda, próximo ao bairro Cohab.

Por volta de 12h30, os moradores do referido bairro escutaram vários tiros e uma intensa movimentação da Polícia. A ocorrência resultou em dois óbitos, no qual os corpos já se encontram no Hospital Municipal de Santa Quitéria.





Os bandidos foram identificados inicialmente como Palestina e João. Palestina, segundo apurado pelo A Voz de Santa Quitéria, é acusado de matar um vigilante que foi candidato a vereador no município de Catunda, em abril de 2017.