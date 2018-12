Empresa bate metas e leva todos os funcionários pra Disney

Promessa feita, promessa cumprida. Um empresário de São Paulo vai levar os 70 funcionários da empresa para um passeio na Disney com tudo pago.





João Paulo Pacifico, do Grupo Gaia, prometeu o presente caso as metas de 2018 fossem batidas. E deu certo!





Neste fim de ano veio a boa notícia: na última semana de fevereiro de 2019 toda a equipe vai visitar a turma do Mickey nos EUA.









As metas





As empresas do grupo aplicam valores da psicologia positiva no ambiente de trabalho.





“As metas coletivas incentivaram o trabalho em equipe, foi muito bacana ver a cooperação entre as pessoas”, disse João Paulo Pacífico em entrevista ao SóNotíciaBoa.





“O objetivo era fazer mil pontos em diversas atividades como ações sociais – doação de sangue. As metas eram coletivas, explicou.





Todos os custos de transporte, entrada nos parques e alimentação serão bancados pela Gaia, que ainda está auxiliando e financiando os custos para que os colaboradores tirem passaporte e visto.





“Essa experiência vale muito mais do que dinheiro. Os Gaianos – como são chamados os funcionários – já estão curtindo o sonho de viajar desde que anunciamos o desafio, em meados de agosto”, contou Pacífico ao SNB.





O empresário





O grupo é focado na felicidade dos funcionários.





Dentro do escritório tem um tobogã para descer escorregando de um andar para o outro… e uma rede, a 3 metros de altura, onde podem ser feitas reuniões acima da cabeça da turma que está trabalhando embaixo

À primeira vista pode parecer brincadeira, mas o foco no positivo, na alegria, no bem estar, é tratado como coisa séria no grupo.





“As pessoas felizes ficam menos doentes, ficam mais motivadas, trazem amigos pra trabalhar com você. Elas têm vontade de acertar. É mais fácil motivar alguém dessa forma”, explicou ao SóNotíciaBoa o empresário João Paulo Pacífico.





Aos 39 anos, o dono do grupo Gaia, quer revolucionar a relação entre empresas e pessoas.





“Nossa missão é desenvolver empresas com pessoas saudáveis, felizes. Se você é feliz é mais fácil conseguir as coisas. Dinheiro é consequência”, analisou.





“As pessoas [chefias] são reticentes de mudar. Elas acham que é pressionando, machucando os outros, que você vai conseguir”, alertou.





Formado em engenharia, João Paulo é empreendedor em São Paulo desde 2009, quando tinha 30 anos.





Via Só Notícias Boa