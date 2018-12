EX-MARIDO ACUSA STHEFANY ABSOLUTA DE APLICAR GOLPE: "LEVOU TUDO"

O homem ainda diz que não pode ver a filha do casal.

Rogério Cardoso, 53 anos, acusa a ex-mulher, a cantora do hit Crossfox, Sthefany Absoluta, 27 anos de ter aplicado um golpe.





O portal 180 publicou um vídeo onde Rogério faz várias acusações contra a ex mulher.





“Estou triste, minha alma está triste e abalada com o que aconteceu, está tudo em sigilo, mas vai sair. Eu quero dizer que minha esposa abandonou a casa no dia 10 do mês 10, levou minha filha”, desabafou.





Segundo ele, a cantora esvaziou sua casa “levou tudo que Deus me deu”.





“Coloquei tudo na mão da minha esposa. Eu não sei ler, sou um homem que não tem leitura, mas Deus me abençoou muito. Nunca fiz conta bancária, mas fiz com a minha esposa, tive que confiar nela, mas levei um grande golpe. Estou numa situação difícil”, disse o homem, pai de uma criança com a ex-cantora.





Ele afirma também que ela o acusou na delegacia e que por isso ele não pode ver a filha.





“Ela prestou queixa na Lei Maria da Penha, em Teresina, e disse que ficava em cárcere privado, que eu prendia ela… Dia 17 de outubro, ela prestou essa queixa contra mim, e no dia 26 ela invadiu a casa e tirou tudo de lá”, relatou o homem.





“[Isso] destruiu a minha vida, eu nunca fui ao colégio. O dinheiro que eu pegava do trabalho eu enterrava. Depois que ela chegou, fechei a conta e entreguei tudo na mão da minha esposa e eu só sei que ela fez isso comigo. Estou triste, abalado e não sei o que devo fazer”, concluiu Cardoso.





O outro lado





A cantora não se manifestou sobre o vídeo mas em suas redes sociais, fez publicações que o povo entendeu como indiretas.





“Que neste Natal você e sua família sintam mais forte ainda o significado da palavra amor, que traga bênçãos de Deus e que iluminem o seu caminho e transformem o seu coração a cada dia, fazendo que você viva sempre com muita felicidade. Também é tempo de refazer planos, reconsiderar os equívocos e retomar o caminho para uma vida cada vez mais feliz, é tempo de recomeço”, disse a Absoluta.





Em 2016 houve rumores de que ela estaria vivendo em cárcere privado, mas depois ela mesma desmentiu e disse que tudo não passou de um conflito familiar que já estava resolvido entre eles.





Via Maetips