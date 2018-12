Justiça afasta prefeito e vereador de Beberibe e expede 18 mandados de busca e apreensão

A Justiça estadual determinou o afastamento do prefeito e de um vereador de Beberibe, no litoral leste do Estado. Também expediu mandados de busca e apreensão nas residências de outras 18 pessoas. A decisão foi proferida pelo juiz Magno Rocha Thé Mota, em respondência pela 1ª Vara da Comarca do referido Município.





As determinações ocorreram por meio da operação “Cartas Marcadas”, que investiga irregularidades em contratações e licitações realizadas pela administração pública local. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), as investigações iniciaram em janeiro de 2017. Em outubro deste ano, o órgão ministerial ingressou com ação na Justiça solicitando a quebra do sigilo bancário e afastamento dos envolvidos, sendo deferida pelo juiz, no mesmo mês, acesso aos dados financeiros.