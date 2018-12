Médico rifa próprio carro para ajudar colegas sem salário há 3 meses

Um médico do sul do país teve uma atitude nobre e provocou uma corrente do bem. Ele fez uma rifa do único carro que tem para ajudar a pagar os salários atrasados dos colegas do hospital onde trabalha.





José Carlos Barbosa Zaccaro, de 50 anos, mora em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.





Ele trabalha na Santa Casa da cidade, onde os funcionários estão há três meses sem receber salários por causa da falta de repasses da saúde pelo governo gaúcho.





Para tentar ajudar, o médico doou o próprio carro, uma Touareg, para a realização de uma rifa anunciada na semana passada no perfil dele no Facebook. (veja abaixo)





A atitude do médico comoveu a cidade. Esta semana, José Carlos Zaccaro foi surpreendido por aplausos de cerca de 400 pessoas quando entrou em um supermercado onde costuma fazer compras.





Manifestações de carinho como a que recebeu quando chegava para fazer compras têm sido comuns, conta o médico.





“Cheguei em casa e veio um guardador de carro falando ‘vim para comprar uma rifa'”, conta.





“Eu sei que não vai resolver, mas vai amenizar a situação deles”, comentou.





Corrente do bem





A Touareg é o único carro do médico. Quando entregar o automóvel, ele terá de encontrar outro meio de locomoção. Esse desapego de José Carlos provocou uma corrente do bem.





“Um taxista esteve lá em casa ontem à noite e me falou, emocionado, que enquanto eu não adquirir um carro novo, ele vai me levar e buscar sem custo”, conta o médico.





“E assim vai, há um monte de gente oferecendo cestas básicas. Virei como se fosse um embaixador.”





Vendas da rifa





Os bilhetes da rifa serão vendidos a partir desta segunda, 17.





Para comprar, mande um e-mail para mdzaccaro@gmail.com, ou entre em contato com a secretaria do Corpo Clínico da Santa Casa pelo número 55 3411 2161.





Serão mil bilhetes, cada um ao custo de R$ 100.





“Acreditamos que vamos arrancar vendendo 600 números logo de cara”, espera.





O sorteio será realizado no dia 29 de dezembro, pela Loteria Federal.





“Teve gente que disse que vai comprar e, se ganhar, vai me devolver pra fazer uma nova rifa”, conta o médico.





Com informações do G1 e SNB