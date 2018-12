É com muita tristeza e pesar que noticiamos o falecimento do jovem Evandro Filho (estudante do Colégio Luciano Feijão). Evandro faleceu neste sábado na UTI do hospital Santa Casa de Sobral.





O velório acontecerá a partir das 13h, na igreja do Evangelho Universal, próximo ao Centro de Convenções.





O sepultamento acontecerá amanhã pela manhã no cemitério Jardim Eterno





Que Deus conforte os familiares e amigos neste momento de dor.