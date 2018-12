Oportunidade: UNINTA recruta docentes para o curso de Odontologia

O Centro Universitário Inta (UNINTA) informa a abertura do edital para recrutamento de 04 (quatro) docentes para o curso de Odontologia em 2019.1.





Os interessados, com títulos de mestres ou doutores, deverão realizar suas inscrições presencialmente ou, por procuração, na coordenação do curso de Odontologia do Centro Universitário Inta, entre 07 a 11 de janeiro, em horário comercial.





As vagas são para docentes das disciplinas de Dentística/Endodontia, Semiologia, Processos Patológicos II e Saúde coletiva II.





O UNINTA está localizado na Rua Cel. Antônio Rodrigues Magalhães, nº 359, Bairro Dom Expedito Lopes, cidade de Sobral-Ce.