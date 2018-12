POSSE DOS NOVOS JUÍZES QUE FORAM PROMOVIDOS PARA A COMARCA DE SOBRAL

Na tarde de ontem (10), em solenidade presidida pela Exma. Dra. Janayna Marques de Oliveira e Silva, Diretora do Foro da Comarca de Sobral, foram empossados os seis novos magistrados que foram promovidos pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para a Comarca de Sobral: Dr. Antônio Washington Frota - 1ª Vara Cível de Sobral; Dr. Antônio Carneiro Roberto - 2ª Vara Cível de Sobral; Dr. Wyrllenson Flávio Barbosa Soares - 2ª Vara de Família e Sucessões de Sobral, criada pela lei nº 16.397/2017 (nova Lei de Organização Judiciária do Poder Judiciário); Dr. Paulo Santiago de Andrade Silva de Castro - 2ª Vara Criminal de Sobral; Dr. Saulo Gonçalves Santos - Vara Única da Infância e da Juventude de Sobral, criada pela lei nº 16.397/2017; Dr. Hugo Gutparakis de Miranda - 3ª Unidade do Juizado Auxiliar da 7ª Zona Judiciária.

