PRF encaminha pessoa à Polícia Federal por ofensas em rede social

Abaixo nota de esclarecimento sobre encaminhamento de uma pessoa que fora abordada na BR 222 e que teria postado diversas mensagens denegrindo a ação legal da equipe de plantão.









*NOTA DE ESCLARECIMENTO*





A Polícia Rodoviária Federal vem manifestar-se acerca de abordagem procedida por equipe operacional de seu efetivo, ocorrida na data de ontem, 18/12/2018, por volta das 11h, no Km-11, da BR-222.









Dos fatos





Na hora e local supracitados, uma equipe PRF realizava fiscalização rotineira de trânsito, ocasião em que foi abordado um veículo pajero de cor preta. Solicitada documentação de condutor e veículo e realizada consultas de praxe, foi constatado que o veículo encontrava-se com licenciamento vencido, tendo o último ocorrido em 2015, constava também restrição administrativa em decorrência do Art. 233 do CTB (Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito), bem como restrição judicial cadastrada no sistema RENAJUD.





Em razão das infrações o veículo foi retido e encaminhado ao depósito conforme prevê a legislação.





Ocorre que a passageira esposa do condutor, insatisfeita com o procedimento realizado pela PRF com previsão legal no CTB, publicou no seu perfil no Facebook mensagens depreciativas, tanto ao policial que procedera à abordagem quanto à própria imagem institucional dessa instituição de Polícia da União. Ante possível ofensa a normas de Direito Penal, a passageira citada foi encaminhada a unidade da Polícia Federal para as medidas cabíveis.





Informamos à toda coletividade à qual prestamos serviço que, até o presente momento, todos os procedimentos realizados pela equipe policial supracitada, materializada nos documentos administrativos de registro encaminhados e analisados nesta Regional, encontram-se em conformidade com os ditames da legislação de trânsito e demais normas de regência.





Não obstante, a Corregedoria Regional desta Superintendência foi acionada de imediato, tendo sido coletado todo o material relativo à ocorrência, inclusive as mensagens publicizadas.





A PRF ratifica o compromisso de prestar segurança pública com cidadania, estando atenta a quaisquer desvio de conduta de seu efetivo. Contudo, não nos furtaremos ao dever de apurar postagens em redes sociais que tenham potencial de denegrir a imagem da instituição e seus servidores que procuram diuturnamente trabalhar pela segurança da sociedade, encaminhando aos órgãos de representação da União para as medidas devidas.





*Superintendência da PRF no Estado do Ceará*