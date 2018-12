QUEM É A MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS DO NOVO GOVERNO?

Damares Alves nasceu numa família humilde no Paraná, mas viveu boa parte de sua infância no Sergipe, e morou em várias cidades do Nordeste em sua juventude. Ela é filha de um pastor e de uma dona de casa. Quando criança, aos 6 anos de idade, foi abusada sexualmente. A violência foi tão brutal que a tornou incapaz de gerar uma criança em seu útero.





No final da década de 80, no Sergipe, Damares fundou o comitê estadual do Movimento Nacional Meninas e Meninos, cuja principal função era a proteção de crianças moradoras de rua. Nesse período, por diversas vezes, transformou seu próprio apartamento em lar temporário para essas crianças. Outras vezes, para entender o problema na pele, dormiu nas ruas de Aracajuao lado delas. Também atuou na defesa dos direitos da mulheres pescadoras e trabalhadoras do campo. Existe ainda hoje, no povoado Siririzinho, na cidade de Siriri, em Sergipe, um centro social que recebeu, em 1987, o seu nome: Damares Alves.





Como advogada, trabalhou na Secretaria de Turismo da Prefeitura de São Carlos (SP). Em 1998, se mudou para Brasília para trabalhar como assessora parlamentar na Câmara dos Deputados. Em 2015, se tornou assessora jurídica do senador Magno Malta (PR-ES).





Não tem filhos biológicos mas adotou uma indiazinha que foi salva da prática de infanticídio, comum em algumas tribos do Norte quando há o nascimento de bebês gêmeos ou com qualquer tipo de deficiência. A experiência a motivou a criar o Movimento Atini que busca no Congresso Nacional meios de proteger crianças indígenas que correm o risco de ser sacrificadas.





Foi uma das fundadoras do Movimento Brasil Sem Aborto, a entidade organizada mais influente na defesa dos nascituros no Brasil. É palestrante reconhecida nacionalmente pelo combate à pedofilia e coordenadora do Movimento Nacional Brasil Sem Drogas.





Advoga voluntariamente, há 30 anos, para mulheres em situação de vulnerabilidade social e violência doméstica e é coordenadora do Instituto Flores de Aço, com sede em Brasília, que milita em defesa dos direitos da mulher.





Estão postando um vídeo da futura ministra Damares Alves, onde ela conta uma experiência que teve com Deus na sua infância. No vídeo ela diz que sobe no pé de goiaba que tinha onde morava com um frasco de veneno na mão. Ela iria cometer o suicídio após ser violentada sexualmente aos 6 anos de idade, mas Jesus apareceu pra ela, e a livrou de cometer o ato. Explique como Jesus nasceu de uma virgem?





Eu creio que existe sim experiência sobrenaturais com Deus, se você estiver no seu íntimo, se você estiver totalmente de coração ligada a ele, com certeza ele irá falar com você. Então, JAMAIS, NUNCA zombe da experiência de alguém com Deus!





Quantas vezes você já esteve em uma situação difícil e Deus te abençoou com a solução?





Quantas vezes você já esteve no seu "pé de goiaba", na sua angustia e Jesus te acalmou?





Se você tirou sarro da experiência e do testemunho da futura ministra Damares, ore e peça pra Deus te dar mais sabedoria e conhecimento! Deus usou até uma mula para falar com os seus profetas. Ele pode estar falando com você de outra forma, mas nem sempre as pesso estão preparadas para compreender ou sentir a presença de Deus nos momentos menos esperados da vida.





Estavam acostumados com ministros indicados em troca de favores políticos, pessoas sem conhecimento técnico da pasta, que eram transformadas em cabides de emprego para amigos e familiares, estavam acostumados com discursos cheios de palavras "bonitas", agora estranham quando alguém fala com palavras que saem do coração, fala com sentimento de amor pelas pessoas que sonham com um Brasil melhor. Damares Alves vai coordenar o Ministério dos Direitos Humanos com toda a sua experiência jurídica, além de colocar em prática tudo que aprendeu convivendo com o sofrimento de mulheres ribeirinhas, com tribos indígenas que visitou exercendo um lindo trabalho com crianças indígenas, seu conhecimento com os problemas da mulher, com o sofrimento das crianças e adolescentes mau tratados dentro de casa e até mesmo na escola, como está acontecendo na cidade de Sobral, no interior do Ceará.