Reajuste dos servidores deve seguir a inflação, segundo Camilo

Governador aguarda definição da inflação oficial para anunciar o aumento para os servidores do Estado em 2019. IPCA acumula variação de 3,59% no País.





Os servidores do Poder Executivo estadual devem receber reajuste de acordo com a inflação no próximo ano, conforme afirmou o governador Camilo Santana na tarde de hoje (14). "Meu compromisso é para repor a inflação, mas estou aguardando o percentual que vai ser", declarou.





Camilo argumentou que, durante seu governo, deu reajustes diferenciados para vários segmentos, entre os quais a equivalência do piso salarial dos professores da rede estadual e dos agentes de saúde ao piso nacional das respectivas categorias.









3,59%





É a inflação oficial acumulada entre janeiro e novembro deste ano, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 12 meses, IPCA tem variação de 4,05% no País





No fim do mês passado, o governo adiou para 2020 a equiparação do teto salarial dos servidores do Poder Executivo ao do Judiciário, que teria sido iniciada no dia 1º deste mês. A iniciativa se deu após o presidente Michel Temer sancionar o reajuste de 16,38% aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)





Deve ser aprovado na próxima semana um reajuste de 16,38% dos vencimentos de membros do Tribunal de Justiça do Estado (TJCE), Ministério Público (MPCE), Defensoria Pública (MPCE) e Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE). O teto salarial do Judiciário será elevado de R$ 30,4 mil a R$ 35,4 mil.





Fonte: Diário do Nordeste

Foto Kleber A. Gonçalves