TERMINAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DO MERCADO PÚBLICO DE SOBRAL ESTÁ ABANDONADO

No dia 12 de setembro de 2005, ou seja, há 13 anos era assinada a ordem de serviço pelo então prefeito Leônidas Cristino, das obras de construção do terminal de embarque e desembarque de passageiros do Mercado Público de Sobral. De lá pra cá, o Município de Sobral já teve dois gestores: Veveu Arruda e o atual Ivo Gomes, e nenhum deles não enxergou ou não quer vê a atual situação do local, que há tempos pede uma simples reforma.

O terminal é fluxo diário de grande circulação de pessoas. Parte do teto foi danificado, oferecendo risco de acidentes aos frequentadores e até hoje nunca não apareceu nenhum servidor da prefeitura para consertar. Some a isso, a grande sujeira do ambiente, ambulantes do mercado que usam o espaço para vender suas mercadorias e moradores de rua usam como dormitório.