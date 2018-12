TRAGÉDIA: Cinco pessoas morrem e 25 ficam feridas em acidente entre caminhão e ônibus com romeiros

Acidente aconteceu na rodovia CE-371 entre Campos Sales e Antonina do Norte.

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas em um grave acidente envolvendo um ônibus com romeiros e um caminhãona rodovia CE- 371, a 12 km de Campos Sales, na tarde desta quinta-feira (13).





Entre os mortos, estão o motorista do ônibus, identificado apenas como Raimundinho e quatro romeiros da cidade de Campos Sales.





Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o ônibus vinha da cidade de Canindé após os fiéis terem participado de uma missa na última terça-feira (11).





No retorno para Campos Sales, o ônibus colidiu com um caminhão que trazia um carregamento de gesso, na localidade de Varzinha, a 12 quilômetros do município.





De acordo com o coordenador do Samu, 25 pessoas foram atendidas no local, sendo seis com ferimentos graves. Uma vítima foi levada em um helicóptero para o IJF, em Fortaleza.





As demais vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Campos Sales e transferidas para outras unidades hospitalares da região.





O médico plantonista do hospital do município, Hugo Napoleão, informou que foi feita uma força-tarefa para atender as vítimas do acidente. "Eu era o único plantonista do dia e o que a gente viu foi um desastre. Um acidente com muitas vítimas, cerca de 20 vítimas mais ou menos chegaram ao hospital. Foi formado uma força-tarefa para ajudar toda essa população, por que vieram vários plantonistas que não estavam no dia para dar um suporte. Os pacientes mais graves tiveram Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) e foram tranferidos para o Cariri através da Ciopaer e ambulâncias do SAMU", disse o médico.





Aproximadamente 10 pessoas continuam internadas e o estado de saúde é considerado estável. Os pacientes com escoriações leves foram medicados e liberados.





Participaram do socorro às vítimas equipes do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), com um médico e uma enfermeira a bordo.









Prefeitura emite nota de pesar





O prefeito de Campos Sales, Moésio Loiola de Melo, publicou uma nota de pesar pelas vítimas no acidente na CE-371. Na nota, o prefeito anunciou luto oficial de três dias na cidade.





"A cidade está de luto, nossos conterrâneos, em viagem pelo enriquecimento da fé, agora estão próximos daquele que ainda nos fazem sentir um pouco de alívio, até mesmo nessas situações. Campos Sales não será mais a mesma, pois carregará no livro de sua história, a doce recordação de que no dia de Santa Luzia houve a passagem espiritual de homens e mulheres, que aguerridos na fé, fizeram sua última viagem, e lá foram atendidos, pois agora encontram-se em outro plano, ao lado do nosso Pai Celestial."