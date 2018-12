VISTORIA NA PENITENCIÁRIA DE SOBRAL APREENDE 24 CELULARES

Agentes Penitenciários realizaram na data de ontem (16), uma vistoria na Penitenciária Industrial Regional de Sobral - PIRS. Os Agentes encontraram 24 celulares, 18 carregadores, 1 chip, 1 pendrive.





Ressalta-se que o material apreendido é projetado no interior da referida unidade prisional, através de rebolos, ou seja, indivíduos jogam o material do lado externo do presídio.





Os Agentes Penitenciários contaram com o apoio da Polícia Militar, que conseguiu evitar uma fuga.

Fonte: Sobral 24 horas