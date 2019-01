ACIDENTE DE TRÂNSITO É REGISTRADO NA CE 178, EM SANTANA DO ACARAÚ

Um acidente foi registrado as 14h30min desta segunda-feira (21), na CE 178 em frente ao Rancho Refúgio no Alto do Belém, a um quilometro da cidade de Santana do Acaraú, segundo declaração do motorista, ele cochilou ao volante e perdeu o controle do veículo, ninguém ficou ferido.





O carro é uma Hilux branca pertencente ao Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) da cidade de Sobral, os dois ocupantes do veículo, são técnicos que prestam serviço a empresa, estavam retornando de uma viagem da cidade de Bela Cruz com destino à Sobral e ao chegar na curva do Alto do Belém, cochilou e perdeu o controle total do veículo, que saiu da pista e ficou a pouco mais de 100m distante de um açude, que fica as margens da rodovia.





Segundo outro funcionário da empresa, o seguro e o reboque já foram acionados e a Polícia Militar foi informada do acidente. A PM da cidade de Santana do Acaraú compareceu ao local e tomou as medidas necessárias.





O trecho da CE 178 que liga Santana do Acaraú à Morrinhos, está em processo de restauração e ainda não apresenta nenhum tipo de sinalização, a obra deve custar R$ 14 milhões de reais aos cofres públicos do Estado.