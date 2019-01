ARMADILHA CEARENSE

Sergio Moro tem sido aconselhado a mostrar que a responsabilidade por controlar a onda de violência no Ceará é do governo local, e não do Ministério da Justiça.





O entendimento em Brasília é claro: quem deixou a situação se deteriorar foi o próprio governador Camilo Santana, curiosamente reeleito com votação recorde.





A possibilidade de uma intervenção federal também está descartada, pois engessaria as reformas no Congresso Nacional.





Quem pariu o petista que o embale.