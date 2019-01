BEBÊ DE 17 DIAS CONTRAI HERPES APÓS BEIJO DE VISITA E MÃE ALERTA

A mãe do bebê resolveu compartilhar as fotos do filho para fortalecer o alerta, para que as pessoas não beijem os bebês.

Rafaela Moreira é uma manicure, mãe de um recém-nascido de 17 dias, o Gustavo, que contraiu herpes depois de ter sido beijado por uma visita.





“Não teve sintoma nenhum no caso do Gustavo, ele não teve nada, simplesmente ele amanheceu com o rostinho daquele jeito, foi do dia para noite!”, contou Rafaela.





Ela então foi rapidamente para o Hospital Municipal M’Boi Mirim em São Paulo onde ele recebeu o diagnóstico de Herpes.





“Quando o Gustavo nasceu eu fui para casa e em casa tive várias visitas seguidas, familiares, amigos, não tem como dizer de quem foi que pegou, não dá pra acusar ninguém”, afirmou Rafaela.





Gustavo teve que ficar internado no hospital por 10 dias para tratar a herpes.





“Ele só não ficou internado na UTI porque ele não teve febre, parece que foi coisa de Deus. Ele fez vários exames de sangue, a minha sorte foi que ele não teve febre”, disse Rafaela.





Mesmo depois da alta, a mãe conta que teve que manter o tratamento:





“Quando ele saiu do hospital fomos encaminhados para o dermatologista que passou um hidratante e um creme para o rosto para controlar e evitar que a herpes volte”.





Atualmente, Gustavo está com 4 meses e não teve mais nenhuma crise. “Graças a Deus, ele não teve mais nada”, contou Rafaela.





A mãe Rafaela então resolveu compartilhar seu caso e de seu filho para conscientizar outras pessoas de que não se deve beijar bebês, pois o sistema imunológico deles ainda não é totalmente formado e qualquer descuido pode vir a ser fatal.





“O conselho que eu dou hoje para os pais é: não deixem as visitas falarem perto e/ou beijarem seu bebê! E sempre peça que eles passem álcool em gel nas mãos antes de entrar em contato com o bebê”, orientou Rafaela.





Rafaela fez um post em suas redes sociais sobre o que aconteceu com seu filho. A publicação viralizou e já tem mais de 170 mil compartilhamentos. (Maetips)