BNDES abre a 1ª parte da caixa-preta

O novo presidente do BNDES, Joaquim Levy, ordenou que a área responsável pela T.I. (Tecnologia da Informação) do banco disponibilize todos os contratos de empréstimos dos cinquenta maiores tomadores de recursos da instituição desde 2004.





A ordem foi cumprida!





Qualquer cidadão pode consultar essas informações no site do BNDES a partir de hoje (18).





Isso é só o começo … logo também saberemos quem são os ‘caloteiros’ do BNDES, além de todos os contratos espúrios que foram feitos durante as gestões petistas.





A caixa-preta começou a ser aberta … conforme nós antecipamos, entre os 50 maiores beneficiários estão várias empresas que bancaram as campanhas do PT, PMDB e PSDB nas últimas eleições.





É aquele velho esquema onde o empresário diz para o político:





“Eu banco a sua campanha se você me ajudar a conseguir um dinheirinho no BNDES com taxas minúsculas”.