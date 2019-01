Bolsonaro passa por cirurgia para retirada da bolsa de colostomia nesta segunda (28)

O presidente Jair Bolsonaro viaja neste domingo (27) para São Paulo, onde passará por uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, na segunda-feira (28).





Um grupo de reduzido de assessores, além do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Heleno, e de familiares do presidente, o acompanharão na viagem.





Segundo o porta-voz da presidência, Otávio Rêgo Barros, Jair Bolsonaro ficará em repouso absoluto por 48 horas após a cirurgia, marcada para as primeiras horas da manhã de segunda-feira (28). Nesse período, o general Hamilton Mourão ocupará, interinamente, a presidência do país.





O presidente Jair Bolsonaro deve permanecer cerca de 10 dias em São Paulo.





