Bolsonaro reassume Presidência e vai despachar do hospital

A assessoria do Palácio do Planalto informou que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) reassumiu a Presidência da República às 7 horas desta quarta-feira, 30. Segundo a agenda oficial divulgada à imprensa, ele não recebe autoridades hoje, apenas terá despachos.





O presidente se recupera no Hospital Albert Einstein da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia realizada na segunda-feira 28, que durou sete horas e reconstruiu o seu trânsito intestinal. Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) especial, com direito à privacidade e presença da família.





A assessoria do Planalto informou que não há previsão de quando Bolsonaro poderá se encontrar com ministros e autoridades. A previsão é que ele permaneça por 10 dias em recuperação.





O presidente estava afastado das suas funções desde a manhã de segunda. Durante a ausência médica do político, o vice Hamilton Mourão exerceu a Presidência.

Gabinete provisório





De acordo com informações do porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, ao lado do quarto onde o presidente estará em recuperação o Gabinete de Segurança Institucional organizou um espaço, com equipamentos e estrutura técnica, que permitirá ao político orientar seus ministros e conceder audiências.