Camilo Santana é empossado como governador do Ceará

O governador reeleito do Ceará, Camilo Santana, e a sua vice, Izolda Cela, foram empossados na tarde de hoje (1º) em solenidade no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do estado. Durante o discurso, Santana citou nominalmente cada deputado e destacou a atuação em parceria do Executivo com o parlamento.





“Como governador sempre encontrei no legislativo cearense o respeito e a parceria imprescindíveis para administrar o nosso estado e fazê-lo crescer e se desenvolver mesmo diante das adversidades impostas pela difícil conjuntura nacional”, disse durante o discurso de aproximadamente 10 minutos. Após o ato, ele seguiu para o Palácio da Abolição, onde deu posse aos secretários e novamente discursará.

Perfil





Camilo Santana (PT) foi reeleito com 79,96% dos votos válidos. Natural da cidade do Crato, na região do Cariri, o governador do Ceará é servidor de carreira do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).





Em 2010 foi eleito deputado estadual pelo PT, com a maior votação do estado. Ele é casado e tem dois filhos. No comando de programas de desenvolvimento urbano e habitação do governo de Cid Gomes, Santana começou a construir o caminho para conquistar o Palácio da Abolição.





(Agência Brasil)