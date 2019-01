CARNIFICINA: Ceará termina 2018 com 479 mulheres assassinadas, recorde na história criminal do estado

Uma idosa de 85 anos de idade foi a última mulher morta no Ceará em 2018. O crime ocorreu na noite do domingo passado, dia 30, na cidade de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, durante uma suposta tentativa de assalto. Assim, o ano terminou com o registrou recorde de 479 assassinatos do gênero, contra 348 casos em 2017, um aumento da ordem de 37,6 por cento. Em apenas dois anos, mais de 800 mulheres se tornaram vítimas fatais da violência armada no estado.





Elvira Maria Pereira estava ao lado do filho, José Casemiro Pereira, 46 anos, no carro da família. Os dois retornavam para casa quando foram abordados por bandidos na periferia da cidade de Juazeiro. Era por volta de 20h25. O carro acabou sendo alvejado com vários tiros. A anciã e o filho foram baleados. Sete horas depois, Elvira morreu no Hospital Regional do Cariri (HRC). O filho faleceu ontem (1º) na mesma unidade de Saúde. O duplo assassinato será investigado pela Unidade de Homicídios da Delegacia Regional de Polícia Civil de Juazeiro do Norte.





No “feriadão” do Ano-Novo outras oito mulheres foram assassinadas no estado. O primeiro crime ocorreu ainda na sexta-feira (28), quando um casal foi fuzilado no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. A jovem Fernanda Tinoco dos Santos, 28 anos, foi executada a tiros junto com o namorado, Jonathan de Sousa Gomes, 22. O crime aconteceu na Avenida F.





No sábado, dia 29, duas mulheres foram assassinadas em Fortaleza. Janaína Pereira de Oliveira,37, foi morta a tiros no bairro Granja Lisboa. O autor do crime foi o ex-marido da vítima, que após o crime praticou o suicídio.





Já a agente social Joana Paula Lopes, 34, veio de Canindé a Fortaleza para passar as festas de Ano-Novo com familiares e acabou sendo morta, a tiros, na porta de casa, Np bairro Carlito Pamplona.





No domingo (30), foram quatro mulheres assassinadas no Ceará. Além do caso registrado em Juazeiro do Norte, ocorreram outros três crimes nas cidades de Varjota, Sobral e Porteiras. Em Varjota, Ariane Feitosa de Sousa foi morta, a tiros, na porta de casa, no bairro Pedreiras. No bairro Terrenos Noves, em Sobral, uma jovem identificada apenas por Clarisse, foi executada a tiros. Já a dona de casa Maria Edinelza da Silva, 27 anos, foi assassinada com vários tiros, no Sítio Malhada Redonda, na zona rural do Município de Porteiras, no Cariri.





Veja a lista de mulheres assassinadas no Ceará em dezembro de 2018:





01 – (01/12) – Andrezza de Oliveira Freitas Freitas (bala) – Distrito de Juatama (QUIXADÁ)





02 – (02/12) – Fca. Kelma Marques Peixoto (outros) – R. Clóvis Arrais Maia/Vicente Pinzón (CAPITAL)





03 – (02/12) – Carliane Barbosa Teixeira (facadas) – Loc. Fazenda Jardim (SANTA QUITÉRIA)





04 – (04/12) – Alice Miranda de Sousa (achado) – Rua 11/ Bairro Boa Vista (MARACANAÚ)





05 – (05/12) – Larissa Ramos do Nascimento (facadas) – R. 55/Jeireissati II (MARACANAÚ)





06 – (05/12) – Jullyanny Santos das Chagas (bala) – B. Paupina (CAPITAL)





07 – (05/12) – Elizângela Maria Lima de Oliveira (bala) – Rua Taubaté/Distrito Jurema (CAUCAIA)





08 – (06/12) – Fabiana dos Santos (bala) – Rua da Mocinha/Sede (SÃO GONÇALO DO AMARANTE)





09 – (07/12) – Vítima não identificada (bala) – Bairro Antônio Bezerra (CAPITAL)





10 – (07/12) – Vítima não identificada (bala) – Rua Adelino/B. Quintino Cunha (CAPITAL)





11 – (07/12) – Claudineide Campos de Souza Santos (bala) – Sede (MILAGRES)





12 – (07/12) – Francisca Edineide da Cruz Santos (bala) – Sede (MILAGRES)





13 – (08/12) – Maria Rafaela do Nascimento Rocha (bala) – R. Sta Helena/Parque Soledade (CAUCAIA)





14 – (08/12) – Maria Vanessa Sousa da Cruz (bala) – Rua Santa Helena/Parque Soledade (CAUCAIA)





15 – (10/12) – Sheila Maria do Nascimento Sousa (bala) – (MASSAPÊ) - LATROCÍNIO





16 – (11/12) – Francisca Eliane Fernandes da Silva (bala) – Bairro Gameleira (HORIZONTE)





17 – (11/12) – Marilene Nogueira de Souza (bala) – (CASCAVEL)





18 – (13/12) – Josinete de Sousa Santos (bala/outros) – (CAUCAIA)





19 – (13/12) – Vítima não identificada (BALA) – Bairro Genibaú (CAPITAL)





20 – (14/12) – Francisca Bianca da Silva Eduardo (bala) – Sede (HORIZONTE)





21 – (14/12) – Maria Aline de Oliveira (bala) – (OCARA)





22 – (15/12) – Vítima não identificada (bala) – (MARANGUAPE)





23 – (17/12) – Fernanda Maria Pinheiro Ferreira (bala) – B. Prourb (MARANGUAPE)





24 – (18/12) – Kécia Nascimento Souza (esquartejada) – R. Estevão de Campos/Barra do CE (CAPITAL)





25 – (18/12) – Vítima não identificada (bala/MIP) – (GUAIÚBA)





26 – (19/12) – Ana Cláudia Alves dos Santos (faca) – B. Lagoa Redonda (CAPITAL)





27 – (20/12) – Maria Elizângela Teixeira Xavier (bala) – (QUIXADÁ)





28 – (21/12) – Mariane Chagas da Silva (bala) – Bairro Pedra Branca (PACAJUS)





29 – (21/12) – Mary Ellen Sudário de Sousa (bala) – R. NW-2 B. Araturi (CAUCAIA)





30 – (22/12) – Maria Taísa Ferreira Torres (facadas) – R. República do Peru/Barra do Ceará (CAPITAL)





31 – (22/12) – Larissa Aparecida de Oliveira Ribeiro (bala) – B. Granja Lisboa (CAPITAL)





32 – (22/12) – Valéria Maria Santiago da Silva (bala) – R. J. Ribeiro de Freitas/Mucunã (MARACANAÚ)





33 – (26/12) – Emília Carolina Oliveira Guimarães (bala) – Com. Portelinha/B. Genibaú (CAPITAL)





34 – (27/12) – Isabel Castro Maia (bala) – Sítio Riachinho (BARREIRA)





35 – (28/12) – Fernanda Tinoco dos Santos (bala) – Avenida F/Conjunto Ceará (CAPITAL)





36 – (29/12) – Janaína Pereira de Oliveira (bala) – B. Granja Lisboa (CAPITAL)





37 – (29/12) – Joana Paula Lopes (bala) – B. Carlito Pamplona (CAPITAL)





38 – (30/12) – Elvira Maria Pereira (bala) – (JUAZEIRO DO NORTE)





39 – (30/12) – Maria Edinelza de Silva (bala) – Sítio Malhada Redonda (PORTEIRAS)





40 – (30/12) – Ariane Feitosa de Sousa – Bairro Pedreiras (VARJOTA)





41 – (30/12) – Clarisse (bala) – Bairro Terrenos Novos (SOBRAL)





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)