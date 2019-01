Corpo de Bombeiros do RJ tem 1ª mulher como piloto de aeronave

"Me sinto uma heroína", disse a major Rachel Lopes, de 37 anos, que ingressou no primeiro concurso para candidatos do sexo feminino .





O Rio de Janeiro terá pela primeira vez em sua história uma pilota de aeronave no Corpo de Bombeiros. O feito é da major Rachel Lopes, de 37, que se dedica há 18 anos à corporação.





Ao relembrar sua trajetória, major contou que ingressou no primeiro concurso que permitiu candidatos do sexo feminino.





“Fui informada e incentivada pelo meu irmão sobre o concurso que, pela primeira vez, admitiria o ingresso feminino para oficial combatente na corporação. A vontade de trabalhar com aviação surgiu depois. Ingressei na corporação aos 19 anos.”





R achel está atualmente no atendimento aeromédico, que faz o transporte inter-hospitalar de pacientes adultos e neonatos, vítimas de acidente, além de transporte de órgãos e tecidos vitais.





“Eu me sinto uma heroína quando tenho a oportunidade de cumprir com a minha função. A redução do tempo em situações de emergência pode salvar vidas.”





O feito foi possível após a major atuar por cinco anos como copiloto no GOA (Grupamento de Operações Aéreas). Rachel iniciou os trabalhos como comandante em dezembro de 2018.





*Estagiário do R7 sob supervisão de Bruna Oliveira