Criminosos ateiam fogo em ônibus escolar em Tianguá

Um ônibus escolar foi incendiado no pátio de uma oficina no município de Tianguá, Região da Ibiapaba, na noite desta quinta-feira (3). O ataque aconteceu por volta de 21h30.





Conforme a Polícia Militar, um veículo prata, modelo Prisma, passou pelo local e jogou um líquido no veículo e em seguida ateou fogo.





Por conta das chamas, as janelas do micro-ônibus estouraram. O fogo foi controlado por moradores do entorno da oficina. O veículo ficou parcialmente destruído.