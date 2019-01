Internauta solicita aos órgãos responsáveis pela saúde pública de Sobral, que façam um dedetização no bairro Santa Casa, pois o referido bairro está infestado de escorpiões.

Veja a denúncia na íntegra:

"Solicito aos órgãos da saúde do Município de Sobral, que seja feito uma lavagem com veneno contra escorpião no bairro Santa Casa, pois só na minha residência foram encontrados três.









Por gentileza ponha esse pedido no blog."