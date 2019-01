MOTORISTAS DESRESPEITAM CADEIRANTES NA CIDADE DE SOBRAL

Internauta denuncia o desrespeito de alguns motoristas para com as pessoas com necessidades especiais na cidade de Sobral.





Veja a denúncia na íntegra:

"Sou cadeirante e fiquei bastante irritado com tamanha audácia, eu precisando subir a rampa de cadeirante e o q encontro na rampa?? E como se não bastasse na volta outro carro terminando de fechar a rampa de cadeirante!!!! VAMOS DIVULGAR PARA Q ELE APRENDE Q ESSE LUGAR NÃO É PARA ESTACIONAR!!!!"