Dona de pousada destruída pela lama em Brumadinho tem corpo identificado

O nome da empresária Cleosane Coelho Macarenhas consta entre os óbitos confirmados pelo IML de Minas Gerais por conta da tragédia de Brumadinho. Cleosane era a dona da pousada Nova Estância, atingida pelo rompimento da barragem no distrito de Córrego Feijão, na última sexta-feira 25. Ao todo, 31 corpos foram identificados pelo IML até a noite da segunda-feira 28.





Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o filho e o marido de Cleosane também estavam na pousada no momento em que a lama atingiu o local. Seus nomes, no entanto, ainda não constam na lista de vítimas identificadas. Ela era casada com Marcio Mascarenhas, dono da rede de escolas de inglês Number One.





Próxima do Instituto Inhotim, a pousada Nova Estância já recebeu famosos como o cantor Caetano Veloso entre seus hóspedes. Em nota no site, o estabelecimento diz que informações oficiais a respeito das consequências do desastre vêm sendo repassadas por órgãos do governo.





Segue, abaixo, a lista das vítimas identificadas até o momento:





Adriano Caldeira Do Amaral





Alano Reis Teixeira





Alex Rafael Piedade





Camila Santos De Faria





Carlos Roberto Deusdedit





Claudio Jose Dias Rezende





Cleosane Coelho Mascarenhas





Cristiano Vinicius Oliveira De Almeida





Daniel Muniz Veloso





David Marlon Gomes Santana





Djener Paulo Las Casas Melo





Duane Moreira De Souza





Edgar Carvalho Santos





Eliandro Batista De Passos





Fabricio Henriques Da Silva





Flaviano Fialho





Francis Marques Da Silva





Janice Helena Do Nascimento





Jonatas Lima Nascimento





Leonardo Alves Diniz





Marcelle Porto Cangussu





Marcelo Alves De Oliveira





Mauricio Lauro De Lemos





Moises Moreira De Sales





Ninrode De Brito Nascimento





Renato Rodrigues Maia





Robson Maximo Goncalves





Roliston Teds Pereira





Wanderson Soares Mota





Wellington Campos Rodrigues





Willian Jorge Felizardo Alves