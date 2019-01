É #FAKE QUE VÍDEO EM QUE HOMEM ESFAQUEIA CACHORRO FOI GRAVADO NO BRASIL

Circula pelas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que um homem dá uma facada em um cachorro. Junto com o vídeo circulam legendas em português em que internautas pedem a identificação do agressor e denúncia às autoridades. O vídeo é verdadeiro, mas ideia de que ocorreu no Brasil é #FAKE.





O caso com imagens chocantes ocorreu em Piedras Negras, Coahuila, no México e foi amplamente divulgado pela imprensa mexicana. A autoridade local prometeu providências.





Um homem apontado como autor da agressão deu entrevista a uma TV mexicana para dizer que não foi ele, mas seu irmão, o autor das agressões.





(G1/CE)