FIES 2019: Use sua nota do Enem na FAL

Com o anúncio do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio 2018 (ENEM) e a data prevista para a realização da inscrição pelo SisFIES, que acontece durante os dias 5 a 12 de fevereiro, a Faculdade Alencarina de Sobral (FAL) oferece aos candidatos a oportunidade de cursar as graduações de Administração, Enfermagem, Serviço Social, Fisioterapias e Direito. Todos na modalidade presencial.





As inscrições para aproveitamento da nota do Enem devem ser feitas no site da FAL: www.vemprafal.com.br . Para garantir a vaga na turma de 2019.1, o candidato deve ter participado de uma das edições do Enem (2010 a 2018) e ter obtido nota igual ou superior a 450 pontos na prova, além de não ter zerado a redação.





Com a nota do Enem o candidato pode garantir vagas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni); e conseguir financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) ou o Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies).





Neste semestre de 2019, serão oferecidas duas possibilidades de financiamento, são elas: Fies e P-Fies, entenda:





FIES





Essa modalidade o financiamentos é concedido para estudantes com renda familiar per capita de até 3 (três) salários mínimos, com taxa real zero de juros para esse primeiro semestre de 2019, e tem como agente financeiro exclusivo a Caixa Econômica Federal.





P-FIES





Nessa modalidade o candidato deve comprovar renda familiar mensal bruta familiar, por pessoa, de 3 (três) e até 5 (cinco) salários mínimos. Essa modalidade funciona com recursos dos Fundos Constitucionais e de Desenvolvimento e ainda, com os recursos dos Bancos privados participantes, sua taxa de juros varia de acordo com o banco escolhido.





CONFIRA O CRONOGRAMA





· Período de Inscrições: 5 a 12 de fevereiro (modalidades Fies e P-Fies).





· Resultado: 18 de fevereiro (divulgação dos candidatos pré-selecionados na chamada única das modalidades Fies e P-Fies).





· Complementação da inscrição: 19 a 25 de fevereiro (período em que os candidatos pré-selecionados na modalidade Fies complementam sua inscrição no site FiesSeleção).





· Lista de espera – modalidade Fies: 20 de fevereiro a 31 de março (período em que os candidatos não selecionados na chamada única poderão conferir sua eventual pré-seleção).