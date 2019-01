Força Aérea Brasileira ajuda no trabalho de resgate em Brumadinho

Além do apoio nas buscas, durante o fim de semana, foi feito um sobrevoo com o Presidente da República para verificar danos causados pelo rompimento da barragem da Vale.





Um helicóptero H-36 Caracal da Força Aérea Brasileira (FAB) está dando suporte ao trabalho de resgate às vítimas do desastre ambiental ocorrido em Brumadinho, cidade do estado de Minas Gerais.





A piloto do Terceiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação, capitão aviadora Caroline Pedretti Gonzaga, explicou:





“Ao longo de toda a manhã, foram realizadas reuniões entre as agências mobilizadas, sob a coordenação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros de Minas, a fim de delimitar as ações das Forças Armadas.”





No meio da tarde, a FAB transportou 17 bombeiros militares para o leito do rio Paraopeba.





As equipes desceram em diferentes pontos da margem para dar continuidade à busca de sobreviventes e de vítimas da tragédia causada pelo rompimento da barragem.





