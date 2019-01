GRANJA-CE: DOIS VEÍCULOS PARTICULARES SÃO ALVOS DE INCÊNDIOS CRIMINOSOS

Após Barroquinha foi a vez dos atos criminosos chegarem à cidade e Granja. Era por volta de 01h30 da madrugada já deste domingo, 05, quando os pm’s do destacamento de Granja tomaram conhecimento sobre um veículo que tinha sido incendiado na antiga Fábrica de Tiojolos. Uma equipe policial foi ao local e constatou a veracidade da denúncia, lá estava em chamas um caminhão Fiat 80 de propriedade particular, sem motor e sem utilidade. Vale salientar que o local onde o veículo estava guardado é de propriedade particular, todo fechado e sem acesso às viaturas policiais.





2º veículo





Minutos depois outro veículo foi incendiado em uma garagem do Hospital Vicente Arruda. Desta vez foi um veículo Picape Saveiro Cros com placa de Brasília cuja proprietária é uma senhora que reside na localidade de Cajueiro dos Coutinho. A polícia relata que o terreno onde fica localizado o hospital é bastante extenso, com terreno baldio e que a ação criminosa não foi percebida pelo vigia.

Três viaturas policiais (POG e Raio) e várias motos do Raio que realizam a segurança na cidade estão nas buscas para localizar e prender os elementos.

(Camocim Polícia 24h)